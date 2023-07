Des projets en retard alors que les élèves sont à l’étroit

L’installation de quinze containers au Collège du Sud accuse un an de retard.



Le projet de deuxième collège à Bulle semble, pour sa part, être au point mort.



Sept nouvelles classes primaires sont prévues à La Tour-de-Trême.



ANGIE DAFFLON

BULLE. Le Collège du Sud (CSUD), à Bulle, aura bel et bien ses 15 containers. Mais pour la rentrée 2024-2025. Soit un an plus tard que prévu initialement.

En cause, l’obtention du permis de construire qui n’a été accordé que le 26 mai, confirme la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME). «Certains appels d’offres ont désormais été lancés», indique la DIME. Les travaux devraient dès lors commencer en janvier 2024.

L’obtention du permis a tardé en raison de préavis négatifs portant sur le bruit…