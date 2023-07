BULLE

La Cuchaule devient le Courrier café

Le tea-room La Cuchaule, sis à la rue de Gruyères en face du Cheval Blanc à Bulle, s’apprête à changer d’équipe. Nicolas Sugnaux et ses deux collaboratrices arrêteront à la fin du mois. Une annonce collée sur la devanture avertit la clientèle. «J’ai repris ce commerce quatre mois avant le Covid et je suis maintenant un peu usé», explique Nicolas Sugnaux, disant rechercher un nouveau projet. La boulangerie Grangier, qui fournit actuellement le tea-room, cessera sa collaboration. Celui-ci prendra à l’avenir le nom de «Courrier café». La future tenancière, Danielle Normant, informe qu’elle rouvrira le 17 août et qu’elle gardera «le concept de tea-room/boulangerie avec de la restauration à midi». «Je suis en discussion avec plusieurs fournisseurs…