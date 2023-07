Gratin de boulistes à Bulle

PÉTANQUE. La place du Tilleul de Bulle va se transformer en haut lieu de la pétanque le temps d’un week-end. De ce vendredi à dimanche, environ cent des meilleurs et meilleures boulistes du pays se retrouveront pour les finales du Swiss Pétanque Tour. «Cet événement a deux objectifs, expose le Gruérien Stéphane Lambert, présent au comité directeur de Swiss Pétanque et responsable de la manifestation. Faire découvrir et faire comprendre ce jeu complet, d’adresse et tactique au grand public et montrer ce qu’est un niveau élevé dans notre sport.»

1000 à 3000 visiteurs

Et quel niveau. Durant trois jours, plusieurs noms ronflants se succéderont sur les neuf terrains installés pour l’occasion. Parmi eux, les membres du Club de pétanque de Bulle Toni Ribeiro, champion de Suisse de tir de…