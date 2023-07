Jean-Claude Pierroz

CHARMEY

Jean-Claude est né à Morges le 10 décembre 1954 dans le foyer d’Annelise et André Pierroz. Il était l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Très tôt, il fut confronté à la douleur de perdre un proche avec la disparition de son petit frère Christian à l’âge de 17 ans, puis de son papa en 2002.

Il effectua un apprentissage de monteur électricien à Morges et y travailla durant quelques années. Dès 1985, il effectua un second apprentissage de dessinateur électricien et termina sa carrière au bureau Scherler, à Fribourg. Jeune, il passait ses week-ends à Charmey dans le chalet familial. C’est dans ce village qu’il rencontra Alice qui deviendra son épouse en 1977. De leur union naquirent deux garçons, Laurent en 1978, et Stéphane en 1980, année où toute la famille s’établit à…