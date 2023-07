A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur www.electrobroc.ch. Lu-ve 14h, sa 10h et 14h.

BULLE

Cabalet: activités culturelles et sportives gratuites pour petits et grands. Programme sur www.jeunesse-bulle.ch. Jusqu’à vendredi. Je et ve 16h-19h, me 15h-19h.

Incubateur: performances multi-artistiques (peinture, handpan, poésie, danse, cerceau). Ve 18h-22h.

Ludothèque: Fritime Piccolo, jeux de société. Sa 9h-10h15.

Condémine: première du Chapit’O ce jeudi, Pleine Lune ce vendredi. Du 6 juillet au 6 août.

CHÂTEAU-D’ŒX

Village: Journées du papier découpé, avec démonstrations, exposition, animations diverses, initiations. Sa et di 10h-17h.

LE MOURET

Pafuet: thé dansant. Je 14h-17h.

RIAZ

Eglise: concert en quintette à cordes, avec Gabriella Jungo, Regina Salzmann, Aurélie…