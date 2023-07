La belle Prudence, élue vache holstein suisse de l’année

Jean-Louis Fragnière et son fils Loïc ont vu leur vache Prudencedécrocher le titre de la vache holstein Switzerland 2023. Rencontre avec la star de cette exploitation d’Avry-devant-Pont et ses éleveurs.

ELODIE FESSLER

AVRY-DEVANT-PONT. «Elle, c’est la mère de Prudence, et là, c’est sa grand-mère Heureuse, qui avait remporté la Junior Bulle Expo en 2004, comme génisse. Là c’est à nouveau Prudence.» Dans l’entrée de sa maison à Avry-devant-Pont, Jean-Louis Fragnière fait les présentations. Les multiples cadres accrochés aux murs renferment des photos de ses protégées noir et blanc. «Oui, on peut dire que ce sont des membres de la famille», sourit-il.

Prudence, c’est un peu la star de l’exploitation. D’abord parce que c’est la doyenne parmi ses congénères. Mais surtout, parce qu’elle vient de…