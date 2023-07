La loi climat est sous toit

ENVIRONNEMENT. Le Grand Conseil a accepté hier la loi sur le climat (LClim), avec 82 oui, 12 non et 4 abstentions, l’opposition venant des rangs UDC. Aucune modification n’a été apportée en deuxième lecture, malgré deux tentatives d’amendement. Le premier a été déposé par le chef du groupe UDC, Nicolas Kolly (Essert), pour demander que le plan climat soit voté par le Grand Conseil. Il n’a obtenu que 18 voix. Le second est venu du Conseil d’Etat, qui tenait à ce que les plans climat communaux prévus dans la loi ne soient pas totalement facultatifs, mais imposés aux entités de plus de 1500 habitants. Il a été rejeté par 65 voix contre 29 (1 abstention). Au final, il aura fallu trois sessions pour arriver à l’adoption de la LClim. XS