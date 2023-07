La révision de la loi est achevée

PROTECTION DES DONNÉES. Le Conseil d’Etat a achevé la révision totale de la Loi sur la protection des données (LPrD), inspirée de la nouvelle loi fédérale et des textes européens de référence. Ce texte constituera «un des étalons essentiels de la digitalisation aux plans cantonal et communal», affirme le communiqué de presse.

Cette révision vise «à renforcer les droits et les libertés des personnes face aux traitements toujours plus nombreux et complexes de leurs données personnelles». Par exemple, il sera désormais possible, à certaines conditions, de s’opposer préventivement à la communication de certaines données à des tiers. «Des obligations de transparence sont aussi ajoutées, en particulier si un organe public fait usage d’algorithmes dans le cadre d’un processus décisionnel ou…