Le 3x3, quand le basketball replonge vers ses sources

Fribourg accueille l’élite mondiale du basket 3x 3 dès ce jeudi à Saint-Léonard.

Découverte d’une discipline en plein boom avec les Gruériens Etrit Dibrani et Lucas Pythoud.

Le Team Fribourg d’Arnaud Cotture aura fort à faire face à des formations du top 5 mondial.

GLENN RAY

BASKETBALL 3X3. Dès ce jeudi, le site sportif de Saint-Léonard prendra des airs de playground américain. Le temps d’un tournoi, Fribourg accueille l’élite mondiale masculine et féminine du basketball 3x3. Encore méconnue du grand public, la discipline est en plein essor en Suisse. «C’est du basket de rue, résume Arnaud Cotture. C’est plus rapide, plus physique et plus intense qu’à 5 contre 5.»

Le Team Fribourg de l’ailier d’Olympic visera le haut du panier face à quatre équipes du top 10 mondial (lire ci-dessous). Parmi…