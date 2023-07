Le Fort reste plus fort que les autres

Mes chats, ma télé et moi

Voilà trente-quatre ans que Fort Boyard fleure bon l’été. L’émission cartonne auprès d’un public qui se renouvelle toutes les décennies et continue de mettre la pâtée à la concurrence.

FORT BOYARD. C’est fou ce que le temps passe vite. On le sait bien, n’est-ce pas? On l’expérimente à chaque fois qu’on fouille dans un vieux carton de photos ou qu’on tombe sur un copain de classe au rayon légumes d’un supermarché. On le sait que le temps passe vite, mais à chaque fois on est surpris. Eh bien il se trouve que Fort Boyard fête ses 34 ans cet été. 34 ans! Et pourtant on se souvient des premiers épisodes de cette drôle d’émission typique de l’été, héritière d’Intervilles de Guy Lux et Léon Zitrone, et peut-être de la Chasse au trésor de Philippe de Dieuleveult (aïe…