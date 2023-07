Le Pneu crevé pour Bulle

A propos d’un prix attribué par Pro Vélo Fribourg.

L’association Pro Vélo Fribourg remet le triste prix du Pneu crevé à Bulle. J’ai été très étonné de cette décision non méritée et un brin dégradante prise par une telle association, laquelle oublie que Bulle s’est dotée de la première vélostation du canton. J’admets volontiers qu’avec les travaux routiers actuels, la situation pour la petite reine et les autres usagers est difficile. Je relève toutefois les efforts de l’exécutif pour encourager la pratique du vélo, en créant de nouvelles bandes cyclables et des places de stationnement pour deuxroues. En dehors des limites communales bulloises, peu de pistes cyclables ont été créées. Dommage que l’exécutif cantonal et les TPF n’aient pas su, par exemple, profiter de la rénovation de la…