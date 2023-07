Les formations sudistes connaissent leur calendrier

FOOTBALL. Les calendriers 2023-2024 des formations sudistes sont tombés. En 2e ligue interrégionale, Châtel-Saint-Denis et La Tour/Le Pâquier affronteront respectivement Martigny et l’Amical Saint-Prex lors de la première ronde, le week-end du 19 août. Romont se déplacera sur la pelouse du Signal Bernex. En 2e ligue, Ursy recevra Siviriez et Gumefens/Sorens accueillera Châtonnaye/Middes. A domicile, La Combert se mesurera à Matran. Haute-Gruyère verra sa reprise décalée à cause de la Coupe de Suisse.