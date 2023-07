Les tambourineurs glânois distingués

FÊTE FÉDÉRALE. La 28e Fête fédérale des tambours et des fifres est sortie des villes pour la première fois, lors de l’édition 2023. Elle s’est déroulée dans le village de Savièse, près de Sion, du 29 juin au 2 juillet. Baptiste Morel (directeur des tambours de Romont et de la Zaehringia de Fribourg) a obtenu une impressionnante 6e place dans la catégorie supérieure. Le tambourineur glânois est suivi, quelques rangs plus loin, par son compatriote, Ludovic Yerly (L’Echo des bois, La Joux). Celui-ci se place en 13e position du classement final. Quant à la fête, elle a mêlé «les cultures et les générations», relate le communiqué. Elle a accueilli plus de 20 000 visiteuses et visiteurs, dont Guy Parmelin. Le cortège officiel a réuni 113 sociétés et a défilé au milieu des chalets valaisans. En…