Noël avant l’heure pour Thierry Miller

Samedi doré pour le pongiste bullois Thierry Miller à Sandefjord. A 56 ans, le Gruérien a été sacré champion d’Europe de simple et de double en Norvège.

GLENN RAY

TENNIS DE TABLE. Coup double pour Thierry Miller aux championnats d’Europe vétérans à Sandefjord. Samedi, le pongiste bullois a été sacré en individuel chez les plus de 55 ans et en double chez les plus de 50 ans. «Après mon titre de l’année passée, je me disais que ça ne serait pas tous les jours Noël. Et finalement, oui!» se marre-t-il.

En Norvège, Thierry Miller a dû batailler d’entrée contre un adversaire français. «Je menais largement et je me suis déconcentré. J’ai dû sauver sept balles de match dans le cinquième set, avant de m’imposer. Cette victoire m’a permis d’être tout de suite dans le tournoi.»

Un titre à…