Noirs comme la boue et l’avenir de la BerGiBike

La BerGiBike a rassemblé près de 700 vététistes dimanche à Bulle.

Hansueli Stauffer et Stefanie Zahno ont remporté cette édition qui sera sans doute la dernière.

Onze participants racontent pourquoi ils veulent une douzième édition.

VALENTIN THIÉRY

VTT. La BerGiBike a peut-être rendu son dernier souffle dimanche. Faute de relève au sein du comité, la célèbre course entre Fribourg et Bulle ne devrait pas revenir en 2024 alors que l’organisation a encore observé une diminution de l’affluence avec 694 inscriptions. «La mentalité a changé dans le monde du bénévolat. Les gens ont moins envie de donner de leur temps. On a aussi l’impression que l’engouement pour le VTT baisse un peu», estime Ariane Perritaz, qui va quitter son poste après sept ans de présidence.

Les participants se…