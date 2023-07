2013: championne espoir et pis, Swiss Expo, Lausanne

2013: championne junior Open Dairy Show, Bulle

2014: championne pis et réserve championne, Swiss Expo, Lausanne

2014: grande championne pis, Expo Sarine

2014: 2e de la catégorie 7, Expo Bulle

2017: sélectionnée pour le titre vache de l’année par Terre et Nature et Schweizer Bauer

2023: vache holstein Switzer land de l’année, Holstein Switzerland Awards, Courcelon (JU) EF