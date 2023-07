Pose de mâts de mesure souhaitée

A quelques heures d’intervalle sont sortis du bureau de la Chancellerie deux documents traitant de l’énergie éolienne. Le canton répond aux opposants dans le premier (lire ci-dessus), alors que le second encourage au contraire la pose de mâts de mesure sur l’ensemble des sites présents au Plan directeur, pas remis en cause par les dix signataires d’un mandat déposé mardi. Pierre Mauron (ps, Riaz), Marie Levrat (ps, Vuadens), Pascal Lauber (plr, Morlon), Gabriel Kolly (udc, Corbières) et Daphné Roulin (vert-e-s, Torny) font notamment partie des auteurs du texte. Chose étonnante: d’autres ont signé les deux mandats qui s’opposent pourtant. Le dernier en date demande au canton la création d’un comité de pilotage composé de onze députés. Ces derniers superviseraient et contrôleraient les…