Quelles solutions pour les élèves?

CLÔTURES DANS LES CO. Ce vendredi sonnait dans le canton la fin de l’école obligatoire pour plusieurs milliers d’élèves. En Gruyère, par exemple, ils sont 782 élèves à avoir bouclé leur cursus. Le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes a sondé les adolescents quant à leur projet pour l’année suivante. Sur la totalité des sondés, 13% resteront au CO. Quelque 38% des élèves suivront une voie professionnelle avec contrat ou en école, alors que 22% iront au gymnase et 12% à l’Ecole de culture générale (ECG).

Des écoles privées ou préparatoires accueilleront 3% des élèves. Trois pour cent d’entre eux également entameront une 12e année linguistique et 12% seront en solution transitoire non scolaire (au pair, stage). Près de 9% suivront les cours d’intégration…