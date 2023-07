Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 05

Airbag mortel sur la route des vacances

Il y a des chances que vous conduisiez l’une des 100 millions de voitures qui possède un airbag prêt à exploser à n’importe quel moment. La société japonaise Takata Corporation a installé des airbags défectueux, y compris en Suisse. Ceux-ci ont déjà tué ou mutilé plus de 350 personnes et risquent d’en blesser au moins 2000 autres. Takata a depuis déposé le bilan. Mais où le prochain airbag mortel, sensible à la chaleur et l’humidité, va-t-il exploser? ■