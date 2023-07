Tests de fusée dans une gravière Grisoni

AÉROSPATIAL. L’association Gruyère Space Program avait dévoilé, en mars dernier, au campus de l’EPFL, sa fusée réutilisable Colibri, capable d’atterrir verticalement. Les cinq étudiants, dont plusieurs sont Gruériens, avaient reçu les félicitations de Claude Nicollier, premier Suisse à être allé dans l’espace en 1992 (La Gruyère du 11 mars).

L’équipe a depuis poursuivi son projet et sera épaulée cet été par deux stagiaires venus de France. Elle a obtenu l’accord du groupe Grisoni-Zaugg pour s’exercer dans sa gravière située entre Grandvillard et Estavannens. Jérémy Marciacq a par ailleurs décroché son permis de grutier et pourra ainsi assurer les tests attachés de l’engin, relève Julie Böhning, cofondatrice de l’association. En juillet et en août, il s’agira principalement de tâches…