Théo Golliard en prêt à Vaduz

FOOTBALL. Sous contrat avec Young Boys, Théo Golliard a été prêté à Vaduz pour la saison 2023-2024. Un choix mûrement réfléchi par l’intéressé. «Le temps de jeu que je pourrais avoir en Challenge League a fait pencher la balance, précise le Vuadensois de 20 ans. Je suis convaincu que c’est la bonne décision pour mon futur.»

Franchir un palier

Théo Golliard sait ce qu’il veut et ne s’en cache pas. «Le plus important à mon âge, ce n’est pas de gagner beaucoup d’argent en restant sur le banc. C’est de jouer.» Jouer pour franchir un nouveau palier vers son rêve. «J’espère avoir un nouveau statut au terme de ce prêt et pouvoir m’imposer à Young Boys ou dans un autre club de Super League.» En attendant, Théo Golliard briguera le haut du tableau sous ses nouvelles couleurs. «Le club vise la…