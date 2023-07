Trafic perturbé sur certains tronçons

CIRCULATION. Plusieurs perturbations du trafic sont prévues dans la région ces prochains jours. Dès lundi, et jusqu’au 28 juillet de 8 h à 16 h 30, la circulation sera réglée en alternance entre Broc et Charmey, dans la montée de Bataille. Des travaux forestiers seront effectués. Le sentier pédestre entre Broc et la montée en direction de Châtel-sur-Montsalvens sera fermé. Tout comme la paroi d’escalade.

A Châtel-Saint-Denis, la route du Lac-Lussy, entre l’intersection avec la route de La Rogivue et le centre sportif, sera fermée à la circulation dans les deux sens du 10 au 15 juillet en raison de travaux de réfection. La route de La Rogivue sera aussi inaccessible dans les deux sens à la hauteur du passage à niveau.

Enfin, la traversée des Paccots sera fermée dans les deux sens du 11 au…