Tribune libre

Sexisme insupportable

A propos du sexisme constaté sur les chantiers.

Unia a publié une étude mettant en lumière le sexisme insupportable que subissent les employées sur les chantiers. Ce qui me révolte le plus dans les témoignages exposés, c’est l’attitude des hommes envers les femmes. Un collègue qui refuse de soutenir sa collègue ou qui ose émettre des blagues sexistes. Un client qui s’accroche à des stéréotypes archaïques, osant même toucher ou se dévêtir devant une femme. Un patron qui ne propose aucun poste à temps partiel (alors que de nombreux hommes souhaiteraient s’impliquer davantage dans l’éducation des enfants), qui néglige d’installer des toilettes pour femmes, qui néglige de licencier les collègues toxiques pour se conformer à la loi, et qui refuse aux femmes la…