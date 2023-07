Tribune libre

Outil de cohésion sociale

A propos des Rencontres de jeunesses gruériennes.

A l’heure où la jeunesse française allumait les flammes représentatives d’un mal-être sociétal, les jeunesses suisses allumaient le feu de la fête au sein de nos campagnes. Quelle joie de pouvoir témoigner à quel point les rencontres de jeunesses, sous toutes leurs formes, sont un outil puissant de cohésion sociale et de ciment intergénérationnel. En coulisse des RJG 2023, les mains au travail et les oreilles baignées de musique et d’acclamations de joie, on a la chance de côtoyer tous les âges, tous les métiers et toutes les couches sociales. Une communauté entière dédiée à soutenir les joutes festives de nos sociétés de jeunesse, rivalisant entre elles non pas pour un profit matériel, mais pour gagner l’honneur…