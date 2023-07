Une qualité des eaux jugée bonne

PLAGES. Du 19 au 21 juin, la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts a effectué les contrôles annuels sur la qualité de l’eau des plages publiques de l’Etat de Fribourg. Ces analyses bactériologiques peuvent amener le médecin cantonal à fermer une plage jugée insalubre. Cette année, la qualité microbiologique de l’eau, exprimée sur une échelle allant de A à D, est jugée bonne. En effet, 10 plages sur 12, dont deux situées en Gruyère (camping de Gumefens et plage de Pont-la-Ville), ont reçu la mention A. Les dernières du classement (Montilier et Planfayon) reçoivent la note B. Ces résultats témoignent «d’une qualité d’eau qui ne laisse pas craindre une atteinte à la santé des baigneurs», précise le communiqué. JA