Nouveau chef pour le Service de chirurgie

HÔPITAL FRIBOURGEOIS. «Le professeur Michel Adamina a été nommé médecin-chef du Service de chirurgie et professeur ordinaire en chirurgie générale à l’Université de Fribourg», annonce l’Hôpital fribourgeois (HFR) dans un communiqué. «Michel Adamina est réputé pour la chirurgie intestinale minimalement invasive laparoscopique et robotique.» Il est actuellement médecin-chef à l’Hôpital cantonal de Winterthour. Il rejoindra l’HFR et l’Université de Fribourg en avril 2024 pour y remplacer le professeur Bernhard Egger qui prendra sa retraite en mars prochain.