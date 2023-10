35 francs pour les proches aidants

SOCIAL. Comme chaque année, l’Etat revoit partiellement sa loi sur les impôts cantonaux directs (LICD). Au programme cette année: la création d’un registre fiscal des immeubles, l’assainissement du cadre juridique pour le registre fiscal des personnes morales, l’introduction d’une base légale pour la collaboration entre le Service cantonal des contributions et l’Office de la circulation et de la navigation, ainsi que l’introduction d’une base légale dans le cadre des procédures d’exécution forcée. Les discussions se sont toutefois majoritairement portées sur la mise en œuvre de la motion des centristes Bertrand Gaillard (La Roche) et Stéphane Sudan (Broc) sur la revalorisation des revenus des proches aidants (La Gruyère du 10 septembre 2022).

Le Conseil d’Etat propose de faire grimper…