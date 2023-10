Alcool au volant: Didier Castella annonce s'être fait retirer son permis de conduire

«J’ai commis une erreur d’appréciation en rentrant en voiture à mon domicile». Sur Facebook, Didier Castella a décidé de jouer la transparence. Le président du Conseil d’Etat a annoncé avoir été pincé lors d’un contrôle routier alors qu’il rentrait d’une réception officielle à l’Agroscope. Son alcoolémie mesurée à 0,41 mg/l est supérieure à la limite autorisée et juste au-dessus du plancher du retrait de permis. «Mon permis m’a provisoirement été retiré», admet-il dans son post avant de conclure: «Cela m’incitera à être plus attentif et plus avisé dans le futur». Patrick Biolley