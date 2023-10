Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

11e journée

VALENTIN THIÉRY

Orphelin de victoire depuis trois rondes en Promotion League, le FC Bulle se déplace chez les espoirs du FC Zurich ce vendredi (18 h).

Hors jeu. Morard, Borges et Chatelain sont toujours blessés.

Enjeu. Le FC Bulle a pris un petit point et encaissé neuf buts depuis son dernier succès contre Bâle M21 le 23 septembre. «Les occasions, je sais qu’on les aura. Soyons d’abord costauds défensivement et serrons les boulons, insiste le coach bullois Cédric Strahm. Chacun doit s’investir et participer à cet effort collectif.»

L’adversaire. La relève zurichoise est troisième, avec la meilleure attaque de Promotion League. Elle a été invaincue durant les huit premières journées, mais reste sur deux revers. «On constate que les joueurs ont beaucoup…