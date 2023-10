Catherine Liechti décroche la bourse de création en arts visuels 2023 de l'Etat de Fribourg

Grâce à son projet artistique «VolteFace» autour du verre et de la lumière, Catherine Liechti s'est vue octroyer la bourse de création en arts visuels 2023 de l’Etat de Fribourg. Dotée de 15 000 francs, elle lui permettra de réaliser ses oeuvres en vue d’une installation dans la Tour Rouge de Fribourg, à découvrir l’an prochain.

L’artiste explorera «le rapport entre immuabilité et impermanence dans un dialogue entre patrimoine et art contemporain», dévoile un communiqué de la Direction de la formation et des affaires culturelles. Le verre, à travers ses réflexions de la lumière, traduira «le thème du changement d’orientation que Catherine Liechti souhaite mettre en avant pour proposer une nouvelle appréhension de la réalité».

Au bénéfice d’une formation en arts visuels à la Haute école…