Jeanne Paradis, saison à deux vitesses

Jeanne Paradis a profité du concours de saut de Marsens pour former sa jument London’s Kuronia. La Vuadensoise espère retrouver sa monture Imperium dès le début de la saison prochaine.

SAMUEL BOVIGNY

HIPPISME. Près de 700 départs ont été donnés tout au long du week-end au concours de saut de Marsens. Parmi ceux-ci, la Vuadensoise Jeanne Paradis s’est alignée dans les catégories nationales à 120 et 130 centimètres dimanche aux Ecuries Sottas. Deux épreuves dont elle s’est respectivement classée 19e et 47e. La Gruérienne y a pris part avec sa jument London’s Kuronia, sa première monture Imperium étant blessée depuis le mois d’août. «Je n’ai pas pu faire certains concours comme les championnats de Suisse et fribourgeois, regrette l’éducatrice sociale de 18 ans. Imperium ne sera en forme…