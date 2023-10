Kate Barry, douceur ouatée de l’intime

Fille du compositeur John Barry et de Jane Birkin, Kate Barry fut une portraitiste inspirée et une paysagiste du silence.

Dix ans après son décès tragique, une monographie lui rend un hommage lumineux.

CHRISTOPHE DUTOIT

Kate Barry était un fruit artistique qui ne pouvait pas tomber bien loin de son arbre généalogique. Son papa, John Barry, a composé le fameux thème musical des James Bond. Sa maman, Jane Birkin, lui a transmis le gène du charme et de l’élégance, ses beaux-papas Serge Gainsbourg et plus tard Jacques Doillon ceux de l’image et du cinéma que le premier pratiqua en marge de l’art mineur de composer des chansons et le second en marge du succès auprès du grand public. Quant à ses demi-sœurs Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon, elles furent ses «pygmalionnes».

Dès sa naissance en…