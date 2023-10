La course des charrettes a fait vibrer Charmey

La bénichon de Charmey, qui s’est déroulée de vendredi à dimanche sous le signe d’un été indien décidément persistant, a tenu toutes ses promesses. Quelque 3000 personnes ont assisté aux deux manches de la traditionnelle course des charrettes qui anime depuis 1972 la bénichon du village gruérien. 12 de ces fameux véhicules hybrides, mi-luges mi-charrettes, ont participé à l’épreuve dans la catégorie humoristique. «L’engouement pour les charrettes décoratives a été grand. Les équipes ont été deux fois plus nombreuses que l’an passé», se réjouit Victor Monney, le nouveau président de la Société de jeunesse La Concorde de Charmey. Quant aux équipes sportives, elles étaient au nombre de 14.

Dimanche, sept distinctions différentes ont été distribuées aux participants des courses par les 70 membres de la jeunesse, qui rappelons-le, sont uniquement des locaux. Les critères de l’originalité, des costumes et de l’humour ont notamment été pris en compte pour noter les charrettes, tandis qu’une récompense a également été accordée par le public.

Les autres soirées festives ont aussi répondu aux attentes des organisateurs. Si le samedi a affiché complet, le vendredi était plus animé qu’en 2022. «L’ambiance a été folle», commente le président. Et cela, même à midi, au moment de l’attendu repas de la bénichon. «280 couverts ont été commandés, ajoute-t-il. Des gens étaient debout sur les tables. C’est jamais arrivé.» Une réussite qui annonce déjà la couleur de la 50e édition de l’année prochaine. «Plein de surprises sont prévues. Nous retracerons aussi l’histoire de la course et de la bénichon», conclut Victor Monney.

THOMAS CHRISTEN

