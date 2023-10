La facture ou la prison?

A propos d’une mésaventure qu’a connue un couple de propriétaires à Avry-devant-Pont.

Courant 2022, je réalise quelques réparations dans notre villa, à Avry-devant-Pont, dont nous sommes propriétaires, mon épouse et moi. Pour être en ordre avec la loi, je me renseigne s’il faut passer par une mise à l’enquête. Il s’avère que c’est bien le cas. Je mandate alors un architecte pour les démarches. Etant donné que je ne modifie rien à l’extérieur, je commence les travaux avant de recevoir le permis. Je ne sais comment, mais la préfecture l’apprend et me demande la raison de mon anticipation. Je réponds donc qu’il s’agit d’une révision du chauffage et qu’il faut que celui-ci soit à nouveau opérationnel à l’automne.

Une année plus tard, je reçois de la préfecture une amende d’un certain…