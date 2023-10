La fille qu’on appelle

ARTE, VENDREDI, À 20 H 55

Un matin, Laura Corre se présente à la police pour porter plainte contre Quentin Le Bars. Ministre depuis peu, l’homme a longtemps été le maire de la ville côtière où Laura a grandi, et où elle est revenue vivre après quelques années de galère à Paris. Hébergée par son père, Max, chauffeur de l’édile et ancien boxeur, elle s’est apprêtée pour le rendez-vous que celui-ci lui avait arrangé avec son patron afin de l’aider à obtenir un logement. Le maire, qui a plus du double de son âge, a décelé d’emblée une proie dans la jeune femme gracile, à la fois affranchie et intimidée par son pouvoir. Il a demandé à l’un de ses obligés, le gérant du casino local, d’octroyer à Laura l’un des studios sous les toits, et un travail derrière le bar: une prétendue faveur qu’elle…