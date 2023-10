La Millets Cup fête sa dixième

MARCHE ET VOL. Baskets aux pieds à la montée et parapente au-dessus de la tête à la descente, ils seront 120 à participer ce samedi à la 10e édition de la Millets Cup. Entre les sommets de la Chaudzerya, des Millets, du Pra-de-Cray et de l’Aiguille, le tenant du titre bernois Nicolas Heiniger et le Français Rémi Bourdelle feront partie des favoris. Une «belle lutte» qui dépendra du vent. «C’est la grosse incertitude, soupire le président d’organisation Claude Gétaz. On scrute les prévisions d’heure en heure et il est possible que l’on doive adapter la course.» Les premiers départs seront donnés dès 7 h 30 à Lessoc et les arrivées seront possibles jusqu’à 16 h au stand de tir d’Albeuve.