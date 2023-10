Lana Sudan et Lausanne cinquièmes en Bulgarie

GOLF. Vainqueure du championnat de Suisse interclubs avec Lausanne au mois d’août, Lana Sudan a représenté le Golf Club de Lausanne sur la scène continentale le week-end dernier. Aux côtés de ses coéquipières Anna Olesen et Mana Hersperger, la Bulloise de 15 ans a participé au Trophée européen des clubs. En Bulgarie, le trio s’est classé cinquième avec une fiche de 452, soit seize coups de plus que les lauréates françaises. Lana Sudan prendra part à la manche finale du Junior Tour ce week-end à Limpachtal (SO).