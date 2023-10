Je pose mon oreille...

… sur une touffe de jonc. Elle chante l’automne dans une prairie du Niremont. On entend ses fleurs asséchées libérer par petits éclatements des centaines de milliers de graines qui vont coloniser les prés.

Le jonc ne fait pas dans la dentelle, côté reproduction et diffusion, il est un champion. En plus de la profusion de ses graines, ses racines filent dans le sol et donnent naissance à de nouvelles plantes. Une fois installé sur un sol, humide de préférence, il se déloge difficilement.

Tant mieux pour les survivalistes, tant pis pour le bétail qui aura moins d’herbe à brouter. Les survivalistes? En fouillant pour trouver des informations, je suis tombée sur un site vantant les vertus du jonc. Enfin il faudrait dire les vertus des joncs. La famille Juncus se…