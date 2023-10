Les salaires devraient augmenter de 1,6% en moyenne dans le canton de Fribourg

Les travailleurs fribourgeois devraient voir leurs salaires augmenter de 1,6% en moyenne. «Dans l'industrie et la construction, la hausse sera de 1,7% et elle atteindra 1,5% dans les services», annonce la Chambre de commerce et d'industrie du canton de Fribourg dans un communiqué.

Pour obtenir ces statistiques, la CCIF a mené une enquête, obtenant des réponses auprès de 362 entreprises membres employant au total 20’000 personnes dans le canton.

Le secteur tertiaire désavantagé

Les résultats varient selon les secteurs et la taille des entreprises. «Dans l'industrie et la construction, seules 17% des sociétés ne prévoient pas de hausse de salaire. Près d'un tiers des entreprises du secondaire (30%) ont en revanche budgété des augmentations situées entre 1 et 1,9% et 38% une revalorisation…