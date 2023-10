Même plus peur de la variété

DISQUES

Pierre Guénard

JE N’AI PLUS PEUR DE DANSER

Baronesa

Avec Feu! Chatterton et quelques autres, Radio Elvis a fait partie de ces groupes qui ont donné un nouveau souffle à la chanson-rock française, il y a une dizaine d’années. Après deux albums, le trio est officiellement en stand-by depuis le printemps 2022, ce qui n’a pas empêché le chanteur et leader Pierre Guénard de multiplier les projets. Il a publié un roman (Zéro gloire) l’automne passé et sort ces jours son premier album solo, au titre révélateur d’une forme de lâcher-prise, Je n’ai plus peur de danser.

La phrase marque aussi une façon de refuser les artifices et d’aller plus loin dans l’intime. Dès le premier titre, Harry, l’idée de «montre-leur qui tu es» s’impose. L’album est ainsi traversé d’une évidente sincérité dans…