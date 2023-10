Match nul spectaculaire pour le FC Bulle

VALENTIN THIERY

Football. Comme contre Bâle M21 (succès 5-4), les spectateurs ont été servis samedi après-midi à Bouleyres. Le FC Bulle et la relève de Lucerne ont partagé 4-4 lors de la 10e journée de Promotion League. Les Gruériens ont toujours été menés, notamment 2-4. Prochain match: ce vendredi à Zurich pour y affronter les espoirs du FCZ (18 h).

La première mi-temps était des plus décousues à cause de deux défenses hésitantes et perméables. Bulle aurait dû ouvrir le score après une minute, mais Lahiouel ne pouvait reprendre le centre de Sissoko. Ensuite les Gruériens se faisaient dominer par la technique et le plan de jeu lucernois. C'est logiquement que les visiteurs ouvraient la marque sur un autogoal du défenseur central Kikanda, pourtant bien rentré dans sa partie (0-1, 14e). Le même Kikanda qui se retrouvait passeur quelques minutes plus tard. Après avoir perdu son duel face au portier, il contrait un dégagement. Le ballon revenait chez Sissoko qui égalisait (1-1, 20e).

A la demi-heure, Lucerne M21 profitait encore d'une des largesses offertes par le côté gauche de l'arrière-garde locale. Bieri centrait alors pour le très bon Jaiteh (1-2, 30e). Comme souvent cette saison, les hommes de Cédric Strahm faisaient preuve de caractère. Après avoir loupé une belle occasion, Sissoko centrait fort. En tentant d'intervenir, Vukelic trompait son gardien en pleine lucarne (2-2, 38e).

Directement après le thé, et comme souvent avant, Bulle se faisait piéger entre les lignes et laissait trop d’espaces. Bieri avait tout le temps de frapper. Son essai non cadré était dévié par Cissé pour un nouvel autogoal (2-3, 46e). Là, nettement moins de réaction. C’est même Lucerne qui se procurait encore des possibilités. Et sur l’une d’entre elles, depuis la droite bulloise, Vogel trouvait trop simplement l’excellent Dantas Fernandes pour le break (2-4, 62e).

Révolte? Sursaut d’orgueil? Pas vraiment. Il fallait attendre un coup du sort et l’exclusion de Jaiteh (71e) pour que Bulle mette le nez à la fenêtre. Et encore. Sans être dominants, les Gruériens réduisaient la marque via une tête croisée de Tayey sur un centre de Titebah (3-4, 82e). Suffisant pour emballer la fin de partie. A la 86e, Wenzi Wenzi tirait du droit dans le petit filet, ne laissant aucune chance à Heller. Superbe!

4-4 score final. Bulle a souffert dans son 3-5-2 (avant de passer en 4-3-3 vers l'heure de jeu), mais contrairement aux deux rencontres précédentes, il a davantage marqué. Il faudra serrer les boulons à tous les niveaux ce vendredi à 18h lors du match à Zurich contre les M21 du FCZ.

