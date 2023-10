Six titres cantonaux pour le SP Bulle

NATATION. Le championnat fribourgeois de natation se tenait samedi à Marly. Quatorze nageurs du Sporting Bulle ont ramené vingt-huit podiums à leur club. Parmi les six titres raflés, quatre l’ont été par Noé Descloux (2011) en 50 mètres papillon, libre et brasse et sur le 100 m quatre nages. Fabio Dos Santos (2010, 100 m brasse) et Enéa Corbinelli (2012, 100 m nage libre) ont aussi fini en or. Parmi ses neuf médailles récoltées, le Club Natation Romont a vu Sacha Bosio (2009) s’imposer sur 100 m nage libre.