Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Les survivalistes sortent du bois

Les survivalistes pensent que la société dysfonctionne et qu’elle est gérée par des élites corrompues. Notre monde ne peut que s’effondrer, c’est sûr, alors ils s’y préparent, en Suisse comme ailleurs. Discrets, parfois secrets, leur plan de survie passe, notamment, par la fuite des villes et la reconnexion à des savoirs ancestraux. Est-on en présence d’illuminés, de complotistes ou tout simplement d’hommes et de femmes terriblement réalistes? ■