Tribune libre

Informations jugées tardives

En réaction à l’article «Le contrat de mariage entre Rue, Ecublens, Chapelle et Auboranges détaillé», paru jeudi 5 octobre.

Si l’on ne peut que se féliciter de la tenue de séances d’information destinées à la population de Chapelle, Auboranges, Ecublens et Rue, il est carrément scandaleux que celles-ci ne soient agendées qu’à un mois du scrutin sur la fusion. Comment imaginer que les habitants puissent se forger une opinion en trois semaines sur les conséquences d’un tel abandon de souveraineté sur leur environnement immédiat? Car c’est bel et bien d’un problème de pouvoir et d’autonomie dont il est question et qui se traduit par une dilution de la représentation du citoyen. Cette «retenue» est bien entendu stratégique et encadrée par une communication…