Tribune libre

Un vote que les retraités apprécieront

A propos du choix des candidats.

Les affiches qui fleurissent dans nos villes et campagnes ne me gênent pas tant que ça. Cela met une touche colorée dans le paysage électoral automnal par ailleurs plutôt grisâtre… Plus gênants, par contre, sont un certain nombre d’engagements, de promesses, énoncés dans les débats, publiés dans la presse ou par tous-ménages, qui, à l’évidence, ne reflètent ni les lignes du parti auquel appartient le candidat, encore moins ses convictions profondes. Pour celles et ceux qui briguent une réélection, la même chose se constate concernant les décisions qu’ils ont prises à Berne ou leurs interventions au Grand Conseil.

Un exemple qui saute aux yeux: dans une interview qui lui est consacrée (La Gruyère du jeudi 28…