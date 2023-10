Un premier pumptrack en Glâne

La Glâne tient son premier pumptrack. Après Bulle, Charmey et Châtel-Saint-Denis, le Sud fribourgeois s’apprête à accueillir une nouvelle somme de virages et de bosses goudronnées dans un paysage glânois qui comprend déjà 205 km d’itinéraires pour les VTT, a indiqué Etienne Jaquier, l’un des 90 membres du comité de l’association locale Bike Trail. Le projet, qui était dans les petits papiers de l’association depuis plus d’une année (La Gruyère du 22 septembre 2022), verra le jour à Siviriez.

Mené par son président Benoît Guillaume, le Conseil général a approuvé mercredi soir à l’unanimité la construction de ces pistes en boucle dédiées aux engins à roulettes. Le parcours devrait prendre place en 2025 sur un terrain communal de 2000 m2 dans la zone sportive en Jogne, soit à la sortie du…