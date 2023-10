Ursy se relance, La Combert piétine

Ursy a dominé La Combert 3-0 samedi en 2e ligue. Les Glânois ont pu compter sur une force offensive retrouvée, contrairement à leur adversaire gruérien.

GLENN RAY

FOOTBALL. Le tableau d’affichage égrainait la 48e minute à Ursy lorsque l’attaquant de La Combert Florian Waeber a cru égaliser pour les visiteurs. Signalé en position de hors-jeu, le Gruérien a vu sa joie écourtée. «Ça nous aurait fait tellement de bien de marquer, regrette son entraîneur Diego Zahno. On a du mal à se créer des occasions ces temps et dès qu’on prend un but, on baisse les bras.» Menés dès la 11e minute suite à une réussite de Bastien Conus, ses joueurs ont eu le mérite de continuer à y croire jusqu’à ce qu’un doublé de Nathan Marchon (56e et 59e) ne scelle le score à l’heure de jeu. Les problèmes offensifs de…