Alexis Monney au départ, Gaël Zulauf pas retenu

SKI ALPIN. Swiss-ski a annoncé vendredi le nom des onze athlètes suisses au départ des descentes de Zermatt-Cervinia ces samedi et dimanche (11 h 30). Sans surprise, le Châtelois Alexis Monney vivra ses 18e et 19e départs en Coupe du monde sur cette épreuve helvéticoitalienne. En lice pour sa grande première sur le Cirque blanc (lire La Gruyère de jeudi), le skieur de Château-d’Œx Gaël Zulauf n’a, lui, pas été retenu par les entraîneurs suisses après sa 35e place lors du premier et unique entraînement mercredi.