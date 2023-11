Alfred Yerly

STE-CHRISTINE, QUÉBEC

Alfred est né le 6 mai 1937 à la laiterie d’Hauteville. Fils d’Aline née Genoud et d’Achille Yerly, il était le quatrième d’une fratrie de cinq enfants.

Quelques années plus tard, la famille déménage à Morlon. C’est là que Frédon commence l’école. En 1950, la famille Yerly achète un domaine au Pâquier. Frédon y a passé sa jeunesse et a fait partie de diverses sociétés.

Depuis son plus jeune âge, Frédon passait ses étés à l’alpage. Que ce soit aux Avatchè et à la Djithe-d’Avô, ou encore à la Tantane et à l’Urtyi, le travail de garçon de chalet n’avait plus de secret pour lui. Passionné par l’élevage et la montagne, il travaille avec ses frères durant bien des années sur les alpages des Cases, au-dessus d’Allières.

En 1968, Frédon se marie avec Elisabeth Guillet, de…