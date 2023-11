BOSSONNENS

Anne-Marie Cottet-Rüegg s’est éteinte le 12 octobre à l’HFR Fribourg, dans sa 89e année, entourée de sa famille. La cérémonie d’adieu s’est déroulée le 17 octobre en l’église d’Attalens.

Née le 21 janvier 1935 à Soleure, Anne-Marie a passé une enfance heureuse avec ses parents, Anna et Willy Rüegg, et son frère Rolf. Après son école secondaire, Anne-Marie a fait un apprentissage de commerce dans la ville de Soleure. A l’âge de 18 ans, elle s’est rendue à Paris où elle a travaillé comme jeune fille au pair et a suivi des cours de français à l’Alliance française. Cette expérience a renforcé son goût pour la découverte, la culture française et l’indépendance. Après avoir vécu à Berne, Anne-Marie s’est mariée avec Yvon Cottet en 1962. De cette union sont nés Thierry et…